Cantor de lambadão morre ao bater de frente em caminhão

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nessa sexta-feira (14/02/2020) suspeito de matar a garota de programa Ludymila Rosalina Ribeiro, 23 anos, em Anápolis (GO), em dezembro de 2019. De acordo com a Polícia Civil, o motivo do crime teria sido a duração do programa contratado pelo homem.A vítima foi encontrada com uma toalha enrolada no pescoço e uma faca cravada no peito.