Cantor de K-pop mata pedestre atropelado na Coreia do Sul e é investigado

O mês é agosto de 1995 e Adriane Galisteu chegava às bancas de jornal do Brasil estampando a capa da Playboy. Vinte e cinco anos depois de posar para a revista que vendeu mais de 1 milhão de cópias, a apresentadora relembrou como foi essa experiência e revelou um episódio inusitado pelo qual passou durante a sessão de fotos.

Reprodução/Instagram Adriane Galisteu relembre episódio inusitado de quando fotografava para a Playboy

Galisteu contou que fez o ensaio nu na Grécia com o fotógrafo JR Duran. Durante a sessão de fotos, eles viram um casamento e a noiva estava sentada de costas em um burro. “O Duran gritou: ‘sobe no muro’. Eu entendi: ‘sobe no burro’ e pensei ‘vou fazer o que ele está mandando’, porque ele é bravo”, a modelo contou durante uma live com o canal de YouTube Clube da Vip.

“Em vez de fugir do casamento, fui de encontro à noiva. Fui só de sandália e tiara. O padre continuou a missa. Quando cheguei perto da noiva, ela começou a gritar. Morri de vergonha. Foi a cena mais absurda que vivi”, a modelo recordou. Ela também comentou a famosa foto em que está se depilando. “Nessa época não existia Photoshop, meus amores”, Galisteu garante e revela que só fizeram um retoque à mão em toda a revista e foi justamente na foto dos pelos pubianos, porque ela estava mostrando mais do que deveria.

Por que posou pelada?

“Eu fiz a Playboy por dinheiro”, Adriane Galisteu explicou durante a live. A modelo disse que estava passando por um período difícil, vivendo de favor em Portugal, com uma situação financeira complicada e lidando com a dor da morte de Ayrton Senna, com quem namorava. “Não só por não saber o que ia acontecer comigo no dia seguinte, não só pelo fato de estar sem grana, mas também pelo fato de ter um irmão doente em casa. Era uma fase em que não via luz no fim do túnel. De repente, chegou a Playboy”, ela lembra.

“Decidi fazer porque não tinha saída. Precisava da grana e organizar a vida. Me agarrei nas mulheres que já tinham feito essa revista, mulheres incríveis, no mundo e no Brasil”, a apresentadora continua. Galisteu disse que conversou com amigos que a aconselharam a fazer o ensaio e escolheu a melhor equipe que pode, para ter o melhor resultado possível.