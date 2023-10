Cantor de funk é preso no Rio por associação para o tráfico de drogas

MC PQD foi detido nessa sexta-feira (20/10), em uma avenida da Zona Norte carioca, após mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará

Em uma ação das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro, José André Ferreira Costa Júnior, o MC PQD, foi preso na noite dessa sexta-feira (20/10). O cantor de funk tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça cearense por associação para o tráfico em aberto e acabou sendo detido na Avenida Brasil, na altura da Penha, bairro da Zona Norte carioca. As informações são do G1.

Segundo as autoridades, PQD pertence ao Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do estado fluminense. Segundo a TV Globo, o rapaz tinha saído do para fazer um show quando foi interceptado na ação da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro em parceria com a Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi), do Ministério da Justiça.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Draco-CE), que contou com o apoio da Draco do Rio de Janeiro e da Polinter. Num relatório que a publicação tece acesso, nas redes sociais do artista havia “conteúdo criminoso relevante”. Ele conta com mais de 650 mil seguidores no aplicativo.

“MC PQD, também chamado de ‘malandrex’, ‘paizão’ e ‘relíkia’, posta fotos suas e de seus parceiros municiados com armas longas e com colete à prova de balas. Percebe-se, nos comentários de suas postagens, que sua imagem está frequentemente vinculada a símbolos associados ao CV, tais como bandeiras vermelhas, trem, o gesto formado com os dedos indicador e médio, o número ‘02’ e o termo ‘trem bala’, elementos simbólicos do Comando Vermelho, especialmente difundidos no Rio de Janeiro”, descreveu a Draco

Algumas das músicas de PQD citam a Tropa do Mantém, um grupo armado, de acordo com a polícia cearense é “conhecido pelo enfrentamento às polícias e a rivais de outros grupos criminosos”. “No site SoundCloud, onde o cantor possui uma conta verificada, MC PQD publicou um “medley” em homenagem aos integrantes do CV no Ceará”, acrescentou a Draco.

“O teor de suas publicações [repletas de ostentação financeira e bélica], além de estimular a prática de crimes, reforça a ideologia presente nas facções criminosas ao propagar o respeito e obediência às lideranças, enfrentamento aos grupos rivais, confronto com as polícias, atuação criminosa rotineira, punição aos delatores e guerra por conquista de território visando ampliar o lucro obtido do narcotráfico”, finalizou o orgão.