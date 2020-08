Cantor Cauan vence a Covid-19, tem alta e diz que teme uma reinfecção

Todos os anos a Record faz um mistério sobre quem serão os participantes de “A Fazenda”. Em 2020 não está sendo diferente, porém, por causa do novo coronavírus, a emissora está enfrentando dificuldades para manter esse segredo. Isso porque, os participantes estão tendo que se confinar em um hotel muito antes, visando evitar a contaminação. Segundo o site Notícias da TV, os famosos foram liberados para usar o telefone e a internet ao longo desses dias, então nas redes sociais já é possível perceber quem está pronto para entrar no reality.

Reprodução/Instagram Possíveis participantes de “A Fazenda” entregam que estão em hotéis

Há algum tempo que os nomes dos possíveis participantes de “A Fazenda” estão sendo divulgados pela mídia . Basta entrar nas redes sociais dessas personalidades para ver que a presença delas nas redes sociais mudou. De modo geral, os posts são focados no rosto ou em objetos que querem mostrar. Os fundos de fotos e vídeos são sempre paredes brancas.

Alguns dos futuros peões até entregaram com posts que estão em hotéis. Na foto acima é possível ver um print dos Stories de Lipe Ribeiro, que participou do “De Férias com o Ex”, e de JP Gadêlha, que foi do “The Circle”. E eles estão hospedados, não em suas casas.

Ao analisar os Stories de Stéfani Bays, Mariana Ferrari ou Jojo Todynho é possível perceber a mesma situação. Todos os vídeos são do rosto e no feed só aparecem fotos antigas ou tiradas em um fundo branco e neutro.