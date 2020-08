Cansado de escolher o que assistir? Netflix testa botão de reprodução aleatória

Unsplash/Mollie Sivaram Netflix testa botão de reprodução automática

Quem nunca abriu a Netflix e ficou mais tempo escolhendo o que assistir em vez de realmente assistindo ao seu filme ou à sua série? A empresa sabe que isso é uma realidade e começou a testar um recurso para ajudar os indecisos. Alguns usuários começaram a ver um botão Shuffle , que escolhe aleatoriamente algum conteúdo para reproduzir.

A escolha não é totalmente aleatória, no entanto. A empresa nota que há alguns critérios para a seleção do que é apresentado, então o título pode ser algum filme ou seriado que você já tinha começado a assistir ou que tenha incluído na sua lista pessoal. Também pode ser uma sugestão com base no seu histórico.

O botão começou a aparecer para os usuários do aplicativo da Netflix para TVs e pode dar as caras tanto na tela de seleção de perfis quanto no menu lateral. Para os usuários do serviço em inglês, o recurso pode se chamar Shuffle Play, mesmo, ou então Play Something .

Segundo a Netflix informou ao TechCrunch, o recurso é voltado para ajudar os usuários a encontrar alguma coisa para ver mais rapidamente, em um intuito de oferecer uma experiência com menos atrito ao usuário. Bastaria ligar a TV e se deparar com algum conteúdo do seu interesse passando, sem precisar pensar muito no que escolher.

Também não é a primeira vez que a empresa brinca com a ideia de reprodução aleatória. Em 2019, a Netflix incluiu a opção em séries como Friends e The Office , que contam histórias fechadas e raramente têm um encadeamento que seja um entrave para a reprodução fora de ordem. O recurso não foi muito adiante, no entanto.

O modo aleatório começou a ser testado com um grupo restrito de usuários no mundo inteiro no mês passado e, novamente, apenas em TVs. Como acontece nestes casos, a empresa acompanhará este público e sua aceitação à função antes de decidir se vale a pena lançar o recurso para todos.