Cansada de ataques, Graciele Lacerda manda recado aos haters: “Machuca”

Reprodução Instagram – Neymar e Gabily

O romance de Neymar com a cantora carioca Gabily, revelado pela coluna do Jornal Extra, começou no início da pandemia, há cerca de 8 meses, e pelo Instagram, após o jogador mandar aquele “oi, sumida” pelo direct da rede social dela.

Os dois se encontram algumas vezes durante a quarentena, tudo no maior sigilo. Até que deram um indício de que são próximos quando Gabily divulgou um vídeo no Instagram, no dia 31 de julho, em que o craque do PSG aparece cantando o trecho de um funk antigo e a parabenizando pelo novo projeto.

O affair evoluiu, até que o craque a convidou para passar um mês com ele em Paris. Gabily foi e inicialmente ficou hospedada num hotel, sozinha, recebendo visitas de Ney, que ficava com ela apenas algumas horinhas. Na ocasião, a cantora reclamou que estava se sentindo solitária e pediu para levar tês amigas para lhe fazer companhia. Ney atendeu ao pedido e todas ficaram hospedadas na mansão dele na capital francesa. Até que o atleta e Gabily voltaram juntos para o Brasil, no início da semana.

Os dois seguem o romance, e o jogador já até apresentou a cantora à família e amigos, mas combinou com Gabily de ter um “relacionamento aberto”, sem compromisso sério e/ou cobranças.