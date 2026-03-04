Connect with us

Canhotos podem ter vantagem psicológica em competições, aponta estudo

Published

32 minutos ago

on

Foto | Getty Images

Pesquisa indica que canhotos tendem a ser mais competitivos e menos propensos a evitar disputas, apesar de não terem mais habilidade motora

Uma pesquisa publicada em 17 de fevereiro na revista Scientific Reports indica que canhotos tendem a ser mais competitivos e menos propensos a evitar confrontos por ansiedade. O trabalho foi conduzido por especialistas do Departamento de Psicologia da Universidade de Chieti-Pescara, na Itália.

Hoje, cerca de 10% da população mundial é canhota. Apesar de representarem uma parcela menor, essas pessoas nunca deixaram de existir e os cientistas queriam entender por quê.

A ideia era investigar justamente por que a preferência pela mão esquerda persiste ao longo da evolução humana, mesmo com a predominância de destros na maior parte do mundo.

Como o estudo foi feito

Para investigar a relação entre lateralidade — preferência motora e funcional pelo uso de um lado do corpo — e traços psicológicos, os pesquisadores analisaram mais de 1,1 mil voluntários.

Os participantes responderam questionários destinados a identificar preferência manual, motivação e características de personalidade. A partir das respostas, foi calculado o chamado quociente de lateralidade, um indicador que mede o grau de dominância de uma das mãos.

Em uma segunda etapa, foram selecionados indivíduos com forte predominância manual (483 destros e 50 canhotos) para responder a novas avaliações focadas em espírito competitivo, ansiedade e sintomas depressivos.

Os resultados mostraram que os canhotos apresentaram índices maiores de hipercompetitividade, além de demonstrarem menor tendência a evitar disputas por receio ou insegurança.

Para verificar se essa diferença poderia estar relacionada a habilidades motoras, alguns dos voluntários participaram de um teste prático em laboratório. A atividade era encaixar nove pinos em um tabuleiro no menor tempo possível usando só uma mão.

Entretanto, o desempenho não confirmou a superioridade física dos canhotos. Entre os 24 destros avaliados nessa fase, quase metade foi mais rápida do que os participantes canhotos. Isso sugere que o diferencial não está na destreza manual, mas na disposição mental para competir.

Explicação evolutiva

Os pesquisadores afirmam que os resultados dão suporte à chamada estratégia evolutivamente estável. A teoria da biologia evolutiva propõe que uma característica pode se manter ao longo do tempo mesmo sendo minoritária quando oferece alguma vantagem em determinadas situações.

No caso da lateralidade, a maioria destra pode ter sido favorecida em contextos que exigem cooperação e padronização dentro de grupos grandes. Por outro lado, ser canhoto poderia representar um benefício em disputas individuais, principalmente em cenários competitivos, nos quais agir de forma menos previsível pode fazer diferença.

Essa combinação de vantagens distintas ajudaria a explicar por que o canhotismo, embora presente em uma parcela menor da população, nunca desapareceu ao longo da história humana.

São Mateus6 horas ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus9 horas ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
São Mateus1 dia ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...

Regional3 horas ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional1 dia ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Regional2 dias ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...

Estadual2 horas ago

ICEPi lança edital para credenciar municípios interessados na adesão ao Programa Qualifica-APS

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou o...
Estadual2 horas ago

Quer tirar dúvidas tributárias de forma fácil e sem sair de casa? Acesse o Receita Orienta

Entender a legislação tributária nem sempre é uma tarefa fácil. Pensando nisso, a Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da...
Estadual3 horas ago

Kleber Andrade recebe jogos de Rio Branco e Desportiva pela Copa do Brasil

As equipes capixabas seguem representando o Espírito Santo na Copa do Brasil e entram em campo, nesta quarta-feira (04) e...

Nacional41 minutos ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Nacional2 horas ago

Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças

Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...
Nacional3 horas ago

Polícia prende ator José Dumont por estupro de vulnerável no Rio

Dumont teria levado para o apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do...

Policial41 minutos ago

Polícia Civil conclui inquérito e indicia homem por maus-tratos a pitbull em Vila Velha

Nesta quarta-feira (04), a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da...
Policial41 minutos ago

Polícia prende suspeito e apreende submetralhadora após disparos de arma de fogo em Afonso Cláudio

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
Policial41 minutos ago

Deic de Venda Nova do Imigrante apreende arma de fogo e autua idoso em flagrante

Uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda...

Entretenimento3 horas ago

Fred Bruno exibe coleção com 222 pares de tênis em sala especial: ‘Coleção de milhões’

Fred Bruno, de 36 anos, revelou que possui 222 pares de tênis e mostrou aos seguidores a sala especial que...
Entretenimento4 horas ago

Ricardo Vianna se declara após mergulho de Lexa em Arraial do Cabo: ‘Orgulho’

O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais para se declarar à esposa, a cantora Lexa, após acompanhá-la em um...
Entretenimento20 horas ago

Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’

Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...

Política4 horas ago

Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia

A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Política4 horas ago

Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta

A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Política4 horas ago

Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos

A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...

Esportes1 dia ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes2 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes3 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

