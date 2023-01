Canetas emagrecedoras para perda de peso rápida: qual é a melhor?

Reprodução Anvisa aprova 1ª injeção semanal para tratar obesidade

Verão chegando, festas, férias e logo as pessoas buscam por métodos milagrosos para perda de peso rápida. Para se ter uma ideia, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade dos adultos no Brasil (60,3%) sobrepeso, o que representa 96 milhões de pessoas, sendo que o sexo feminino contabiliza 62,6%, e o masculino soma 57,5%.

Segundo a Dra. Elaine Dias JK, PhD em endocrinologia pela USP e autora de um protocolo de emagrecimento exclusivo, algumas soluções têm eficácia comprovada e podem ser utilizadas nessas situações, mas, precisam de orientação e acompanhamento médico. É o caso das canetas emagrecedoras.

“A Semaglutina, comercializada como Ozempic, é um dos tratamentos mais recentes e eficazes. Além da perda de peso, auxilia no controle da diabetes e da pressão arterial. A outra opção é a Liragutida, disponibilizada no mercado como Saxenda, que é indicada também para a perda de peso de adultos com obesidade e atua no controle do apetite, causando a sensação de saciedade”, explica a médica.

A endocrinologista ressalta que ambas as canetas emagrecedoras têm eficácia comprovada para a redução dos quilinhos extras, mas que cada tratamento deve ser pensando de acordo com perfil e histórico do paciente. “A Saxenda necessita do uso diário e funciona melhor para aquelas pessoas consideradas com o padrão alimentar beliscador ou compulsivo. Já a Ozempic tem a vantagem de ser utilizada apenas uma vez por semana, porém não é tão recomendada para quem tem diariamente esse perfil de comedor compulsivo ou beliscador”, explica a Dra. Elaine.

Recentemente, a endocrinologista esteve no Obesity Week 2022, em San Diego, na Califórnia, onde foram apresentados os mais recentes desenvolvimentos em ciência e tratamentos de obesidade baseados em evidências. Ela conta que uma das grandes promessas, especialmente entre os adolescentes com idade de 12 a 18 anos, é a Semaglutida 2.4mg. Em estudo chamado STEP TEENS, houve uma redução média de 17% no IMC (índice de massa corpórea) e uma melhora acentuada na qualidade de vida, níveis de colesterol, triglicerídeos e glicose desse grupo de pacientes.

“Apesar da Semaglutina já existir no Brasil como Ozempic, nas doses de 0,5mg e 1mg, nos Estados Unidos há também o Wegovy, que é uma Semaglutida com doses até 2.4mg, que em breve estará disponível aqui no mercado nacional. Estamos na expectativa”, comenta a médica.

“A Anvisa publicou no Diário Oficial a liberação do Wegovy, um dos medicamentos mais promissores para tratamento de obesidade e sobrepeso. O Wegovy é a semaglutida que já existe no Brasil com o nome de Ozempic , porém a diferença é que a caneta do Wegovy chega na dosagem de 2.4mg que é uma dose semanal extremamente eficaz e segura para o tratamento de obesidade e sobrepeso. A liberação desse medicamento se baseou no resultado do estudo clínico chamado STEP envolvendo 4.500 pessoas no mundo . O Wegovy levou a perda média de 17% do peso corporal, um a cada três pacientes chegou a perder 20% do peso corporal , com emagrecimento sustentável ao longo de um a dois anos com segurança e benefícios cardiovasculares. O que é muito importante lembrar é que obesidade é uma doença crônica e complexa e sim é necessário o acompanhamento com um médico de preferência endocrinologista e se possível com nutricionista”, diz a médica.

A Dra. Elaine esclarece, ainda, que existem diversos fatores relacionados à obesidade e sobrepeso e, por isso, é fundamental que o paciente faça uma avaliação médica, embasada em exames laboratoriais. “A automedicação não deve ser praticada. Além da genética, temos a ansiedade e a compulsão alimentar entre os principais gatilhos para gordura excedente no organismo. Nas minhas consultas, os pacientes buscam muito a qualidade de vida e autoaceitação. Foi assim que percebi a necessidade de aliar tratamentos endocrinológicos com tecnologias que tratam a estética. O importante não é quanto se emagrece, mas como o paciente está feliz consigo mesmo”, comenta a endocrinologista.

Fonte: IG Mulher