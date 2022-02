Candidatos da ‘terceira via’ aparecem estagnados em nova pesquisa

Reprodução / Divulgação Sergio Moro, Ciro Gomes e João Doria

Em nova pesquisa eleitoral, os candidatos da chamada ‘terceira via’ aparecem estagnados e sem sinais de crescimento que possam alterar o atual cenário das eleições presidenciais de 2022. De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) oscilaram para baixo, em relação ao último levantamento da instituição, realizado em novembro de 2021.

Segundo a pesquisa, Moro aparece agora com 10,1% das intenções de voto, em comparação com 10,7% que tinha em novembro. Já Ciro Gomes, passou de 6,1% da última pesquisa para 5,6%, enquanto Doria passou de 3,1% para 2,4% no novo estudo.

De acordo com o instituto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando o ranking , sendo o único candidato que cresceu fora da margem de erro, em relação à pesquisa anterior. O petista, que em novembro aparecia com 34,9% das intenções de voto, agora tem 40,1%.

Em seguida, no cenário eleitoral, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 29,1% ante 29,2% do último levantamento. Entre os entrevistados, 3% disseram que não sabem ou não responderam e 7,3% afirmaram que não escolheriam nenhum dos candidatos, ou votariam branco ou nulo.

Para realizar a pesquisa, foram ouvidas 2.020 pessoas em entrevistas cara a cara, de 162 municípios de todos os estados e do distrito federal, entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09055/2022.