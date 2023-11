Câncer de próstata: cannabis pode complementar tratamento da doença

A cannabis medicinal pode complementar outras terapias no tratamento do câncer de próstata, melhorando a qualidade de vida do paciente

O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre os homens brasileiros após o câncer de pele não melanoma, segundo indica o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Durante o Novembro Azul, uma aliada inesperada no combate a esta doença, porém, é a cannabis medicinal.

Estudos apontam que o uso de cannabis pode complementar outras terapias no tratamento dos pacientes com qualquer tipo de tumor. De acordo com o Flavio Geraldes Alves, Presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC) e consultor médico da NuNature Labs, estudos in vitro e em animais mostraram que o CBD, um dos principais componentes da cannabis, pode ter efeitos anti-câncer.

O especialista cita como exemplos destes efeitos:

Indução da apoptose, que é a morte programada das células cancerosas;

Inibição da proliferação celular cancerosa;

Indução da diferenciação celular, que é o processo pelo qual as células cancerosas voltam a um estado mais normal;

Inibição da angiogênese, que é o crescimento de novos vasos sanguíneos que alimentam os tumores;

Redução da inflamação;

Alívio da dor.

“O CBD faz a modulação do sistema endocanabinoide, que é um sistema de sinalização celular que desempenha um papel importante na regulação de várias funções, incluindo o crescimento celular, a inflamação e a dor. Ele também pode ter efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer”, reforça o médico.

Alves indica, porém, que por seus riscos o uso da cannabis só deve ser feito com recomendação médica.