Câncer de cabeça e pescoço é desafio no país

Segundo mais frequente no país, o câncer de cabeça e pescoço é um desafio para o Brasil em vários sentidos, desde o diagnóstico até o alto custo do tratamento. O tema foi abordado pela Comissão de Saúde em reunião virtual, realizada nesta terça-feira (10), com a participação de equipe da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG). A entidade busca firmar uma parceria com a rede de saúde pública estadual.

De acordo com dados da ACBG, esse tipo de câncer é tão frequente quanto o de cólon e reto e, em incidência, fica atrás somente do câncer de mama para as mulheres e de próstata para os homens. A medicina considera câncer de cabeça e pescoço o diagnóstico da doença na boca, lábios, cavidade oral, laringe, faringe, garganta e tireoide.

De acordo com o médico-cirurgião de cabeça e pescoço Jeferson Lenzi, o diagnóstico precoce faz muita diferença no tratamento: “Em estágio inicial, o paciente tem 80% de chances de cura. E esse percentual vai caindo muito, até 40% em casos mais avançados. Também é importante falar do impacto financeiro, pois, quanto mais avançado, mais caro é o tratamento”, explicou. Lenzi lembrou também que o diagnóstico precoce leva a um tratamento mais rápido, com menos tempo de internação.

Além de internações, medicamentos e cirurgias, o tratamento requer atuação de equipe multidisciplinar, com médicos, cirurgiões, dentistas, fonoaudiólogos, entre outros. Cigarro e bebida alcoólica são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças desse tipo.

De acordo com Lenzi, em 2020 foram registrados mais de 17 mil casos de câncer de cavidade oral e laringe e cerca de 12 mil diagnósticos de câncer de tireoide em mulheres no Brasil. “É importante dizer que quem é atendido da rede pública é muito bem atendido. Mas infelizmente, o diagnóstico e o tratamento não chegam a todos que precisam”, destacou o médico.

Diálogo

A coordenadora da entidade, Daniela Kovaliski, disse que a associação busca estabelecer diálogo com o Executivo capixaba para melhorar o atendimento prestado no Estado.

“Estamos buscando uma abertura com a Secretaria estadual de Saúde (Sesa) para que os pacientes possam ter um bom diagnóstico, um tratamento de qualidade e um processo de reabilitação adequado”, explicou.

A Comissão de Saúde vai mediar esse processo. “Vamos fazer essa ponte com a Sesa. É interessante a associação fazer um levantamento apontando quais são nossas principais demandas na área para que a gente converse com o Executivo e consiga alguns encaminhamentos”, disse o deputado Doutor Hércules (MDB), que preside o colegiado.

Também participaram da reunião a fonoaudióloga Michele Guimarães; a coordenadora da ACBG, Ana Paula Guedes Welang; e o paciente Jeziel Almeida.

Campanha de conscientização

Durante a reunião, Doutor Hércules falou sobre o Projeto de Lei (PL) 342/2021, iniciativa de sua autoria para instituir o “Julho Verde”. A escolha do mês tem como referência o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 do mesmo mês.

A matéria, que aguarda parecer da Comissão de Justiça, cria uma campanha anual permanente com ações educativas sobre diagnóstico, sintomas, danos, formas de prevenção, fatores de riscos e tratamentos para os diversos tipos de câncer de cabeça e pescoço.