Cancelada? Viih Tube conta que já conquistou valor do prêmio do BBB

Reprodução/Instagram Viih Tube comemorou retorno financeiro





Depois de fingir o término do namoro para lançar seu livro “Cancelada” , a ex-BBB Viih Tube assumiu, na noite desta terça-feira (3), que já alcançou o valor do prêmio do BBB (R$ 1,5 milhão) após sair do reality.

A YouTuber e digital influencer respondeu um seguidor através da caixa de perguntas do Instagram. Já sim! Desde que saí trabalhei muito. Então com muito trabalho e fazendo o que amo, consegui. Deus é muito bom comigo”, avisou Viih Tube.





A jovem ainda assumiu que comprou um carro de luxo e a sonhada casa própria. “Eram sonhos para 2022, mas esse ano foi muito bom para mim e consegui conquistar. Feliz que tudo deu certo”, completou Viih Tube.