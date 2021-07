CANAL OFICIAL: Palmeiras realiza ensaios táticos e fecha mais um dia de preparação para o Choque-Rei

Após dar instruções ao elenco no vestiário, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade tática no campo 1. Com dois times dispostos, foram aprimorados marcações, balanços, verticalizações, passes entre linhas etc. Houve várias pausas para correções. Na sequência, os jogadores participaram de um descontraído recreativo. Antes do fim ainda, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.

No gramado ao lado, os atacantes Rony e Luiz Adriano cumpriram cronograma de transição junto do lateral-esquerdo Jorge – os três trabalharam na parte interna do centro de excelência e também com bola no campo. O atacante Borja treinou em tempo integral com os companheiros.

O Verdão é o atual líder do Brasileirão com 31 pontos e vem de nove triunfos consecutivos na temporada, sendo os quatro últimos sem sofrer gols (recorde na era Abel Ferreira). No torneio nacional, são sete vitórias seguidas (Bahia, Internacional, Sport-PE, Grêmio, Santos, Atlético-GO e Fluminense), deixando o Maior Campeão do Brasil a uma de igualar o recorde do clube na competição, registrado em 1993 – ou seja, seria a primeira vez na era dos pontos corridos, iniciada em 2003. Fora de casa, por qualquer competição, já são quatro vitórias consecutivas (contra Internacional, Sport, Universidad Católica-CHI e Atlético-GO).