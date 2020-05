Canal no YouTube traz correções de atividades do EscoLAR

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, entregou, na última quinta-feira (14), a reforma do espaço de atendimento do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), localizado anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória.

A obra, iniciada em dezembro do ano passado, contou com investimento final de R$ 283.737,87. Durante a reforma, o serviço de necropsia foi realizado provisoriamente no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Segundo o subsecretário de Vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, é uma entrega importante para a área da vigilância. “Esse espaço é uma parte importante para que possamos compreender os eventos sobre a vida das pessoas e de como se faz para prevenir”.

O ambiente recebeu reformas em toda a parte elétrica, com recebimento de novos equipamentos de ar-condicionado, além de ter a climatização refeita. Foi realizada a ampliação da sala na área administrativa, com a troca dos revestimentos do piso e forro do teto.

Na sala de necroscopia, foram realizadas melhorias na iluminação, com a instalação de novas luminárias, auxiliando o trabalho dos profissionais na melhor visualização dos procedimentos, além de adequações na parte assistencial. A sala também ganhou a climatização ambiente, com equipamento para exaustão e purificação do ar.

O laboratório de anatomia patológica também recebeu melhorias, com adequação do espaço físico e a implantação de uma nova área de macroscopia.

Serviço:

O SVO é referência estadual na realização de necropsias para esclarecimento de óbitos de causa natural não elucidada, em caso de óbito sem assistência médica ou com assistência médica em que a causa morte não foi definida ou mal definida.

O serviço fica localizado anexo ao Hospital da Polícia Militar, na Av. Joubert de Barros, n° 55, em Bento Ferreira, Vitória. O atendimento ao público é de 07 às 19h diariamente, já o de recepção de corpos é 24 horas.

