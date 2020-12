Canadá pode estar próximo de permitir voos com o 737 MAX

Raphael Magalhes Canad pode estar prximo de permitir voos com o 737 MAX

Um longo caminho separou a Boeing da recertificação do 737 MAX. Esse processo, que já dura cerca de 20 meses, está cada dia mais próximo de sua conclusão, culminando com a nova liberação da aeronave mundialmente.

Nesse sentido, o pontapé inicial foi dado pela FAA, agência regulatória da aviação nos Estados Unidos. No final de novembro, foi emitido um parecer favorável ao MAX pela agência, recertificando a aeronave para voltar aos voos regulares mediante às modificações realizadas.

Pouco tempo após os norte-americanos, o Brasil também liberou os voos regulares com o Boeing 737 MAX. Dessa maneira, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou os voos uma semana depois da FAA, no dia 25/11. Ademais, a Gol foi a primeira companhia aérea no mundo a retomar os voos com passageiros utilizando o modelo.

Na Europa, a EASA ainda segue em ritmo mais lento para realizar esse processo. A previsão é que o MAX só seja liberado no continente no começo de 2021. Apesar disso, mais uma importante agência está próxima de recertificar o modelo. A ‘Transport Canada’ deve emitir parecer favorável ainda nesta semana, autorizando os voos em território canadense.

Essa é uma excelente notícia para a Air Canada e WestJet, as principais companhias aéreas do país, e que também possuem aeronaves groundeadas devido à restrição.

