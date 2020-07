Campeonato Português: Porto vence e fica perto do título

Porto e Benfica jogaram nesta quinta (9) pela 31ª rodada do Campeonato Português. Os Dragões venceram o Tondela por 3 a 1. A vitória garantiria o 29º título luso da história do clube, mas seria necessário que o arquirrival perdesse para o Famalicão, o que quase aconteceu. A festa dos Azuis está adiada, mas os Encarnados dificilmente conseguirão evitá-la a três rodadas do final da competição.

Jogando fora de casa, o Porto teve que lutar muito para vencer o Tondela (15º colocado), que luta para escapar do rebaixamento num torneio de 18 clubes. Os gols só saíram na etapa final, com o líder da competição abrindo uma vantagem de 2 a 0. Os anfitriões diminuíram, e por pouco não empatam. Contudo, os Azuis acabaram selando a vitória com o terceiro tento.

Também fora de casa, o Benfica sofreu ainda mais diante do Famalicão (6º colocado). Os Encarnados marcaram com Pizzi aos 37 minutos do primeiro tempo, mas cederam o empate no fim do jogo, praticamente eliminando a esperança de chegar ao bicampeonato e ao 38º título português. Resultado final 1 a 1.

Na antepenúltima rodada da Liga Portuguesa, o Porto (com 76 pontos) tem o clássico com o Sporting no Estádio do Dragão na próxima quarta (15). Já o Benfica (com 68 pontos) enfrenta o Vitória de Guimarães um dia antes no Estádio da Luz.