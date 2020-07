Campeonato Paraibano define semifinalistas nesta terça-feira

A décima e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paraibano ocorre na noite de terça-feira (28), com todos os cinco jogos começando às 20h15. O Grupo A vive situação indefinida. Três clubes lutam por duas vagas para as semifinais. O líder Atlético-PB, com 18 pontos, vai buscar a classificação no confronto com o Sousa, no Marizão, na cidade de Sousa.

Na sequência da chave A temos duas equipes empatadas na tabela com 17 pontos, o Treze e o Botafogo-PB. A noite será de Clássico dos Maiorais, no Amigão, em Campina Grande: o Treze encara o Campinense.. A outra partida será entre o Belo e CSP, no Almeidão, em João Pessoa.

No Grupo B já estão garantidos o Campinense, com 17 pontos, e o Souza, com 14. De acordo com o regulamento do campeonato os dois primeiros colocados de cada grupo avançam no torneio.

Outros dois jogos fecham a rodada. Sport-PB e São Paulo Crystal, medem forças no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. No estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, tem embate entre Perilima e Nacional de Patos.

O fantasma do rebaixamento ronda três clubes do Grupo B. O CSP, com 10 pontos, e os outros dois com 9 :São Paulo Crystal e Nacional de Patos. Apenas um de cada grupo desce para a segunda divisão. No Grupo A o Sport-PB, com apenas 3 pontos, já está rebaixado.