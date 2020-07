Campeonato Gaúcho: Guerrero marca dois, e Inter vence Aimoré

Na tarde desta quarta (29), o Internacional entrou em campo com a equipe titular para enfrentar o Aimoré, pois precisava de uma vitória para não depender de outros resultados e avançar para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O resultado foi uma vitória de 2 a 0, com os dois gols saindo dos pés do centroavante peruano Paolo Guerrero.

O jogo aconteceu no Centro de Treinamento Morada dos Quero-queros, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, pois o Estádio Beira-Rio ainda não está liberado pela prefeitura da capital.

(INTxAIM) ⏰ 49’/2T: FIM DE PAPO! Inter domina o jogo e bate o Aimoré com autoridade em Alvorada: 2 a 0. #VamoInter ??? pic.twitter.com/PcnUgoEA3T — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 29, 2020

Com os três pontos obtidos nesta quarta, o Colorado se classificou para a semifinal do returno do Campeonato Gaúcho na primeira posição do Grupo A, com 11 pontos. Na próxima fase do torneio, a equipe terá pela frente o Esportivo. O time da serra gaúcha se classificou em segundo lugar no Grupo B, com 11 pontos, após vencer o Juventude por 3 a 2 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Outra semifinal

A outra semifinal do returno do Gauchão será uma reprise de um jogo da tarde desta quarta: Grêmio contra Novo Hamburgo.

Com uma equipe repleta de reservas, o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Novo Hamburgo no Estádio Alviazul, em Lajeado.

Fim de jogo: @ecnovohamburgo 0x0 #Grêmio

Com o resultado, encerramos a fase classificatória na liderança do Grupo B. No próximo sábado, jogaremos pela semifinal do segundo turno do #Gauchão2020.

??⚽️?? #NHAxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/z7Zn09yKgG — Grêmio FBPA (@Gremio) July 29, 2020

As semifinais acontecem no próximo final de semana, em jogos únicos com mando de campo da dupla Gre-Nal. Porém, como os estádios dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul ainda não estão liberados pelas autoridades sanitárias, os locais das partidas serão anunciados nos próximos dias.

Nos outros jogos da tarde desta quarta-feira, o Caxias empatou em 0 a 0 com o Ypiranga, o Brasil de Pelotas derrotou o São Luiz de Ijuí, por 1 a 0, e o São José superou o Pelotas por 1 a 0.