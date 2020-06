Campeonato Carioca volta quinta-feira, com Flamengo x Bangu no Maraca

Flamengo x Bangu, às 21h desta quinta-feira (18) no Maracanã, marca a volta do futebol carioca, após o período de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão foi confirmada nesta quarta-feira (17) e contou com o apoio da maioria dos clubes que participaram do Arbitral da Federação (FERJ) e o aval do Prefeito da Cidade, Marcelo Crivella. O Vasco volta a jogar domingo (21), às 16h em São Januário, contra o Macaé.

Fluminense e Botafogo seguem contrários à volta do futebol e prometem recorrer, caso os jogos previstos para eles, na segunda-feira (22), sejam mantidos. Na reunião na Prefeitura, Crivella pediu que a FERJ não puna os clubes e que aceite a posição de cada um deles.

“A reunião foi democrática e amistosa e deixamos bem claro que as seis fases indicativas de retorno às atividades, estipuladas pela Prefeitura, não são obrigatórias. Quem não quiser seguir e achar melhor esperar mais um pouco, pode fazer assim. E isso vale para o futebol Os jogos estão autorizados, e tenho certeza de que a população do Rio de Janeiro aguarda a volta de seus times em campo. Mas há clubes que não acham que devem voltar em junho, só em julho. E como Prefeito da Cidade fiz esse pedido ao presidente da federação. Para que eles não sofram qualquer tipo de punição. Precisamos entender que cada um reage diferente”, disse Crivella, em coletiva no Palácio da Cidade.

A sequência do Campeonato Estadual do Rio terá jogos pela quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Estadual. A três rodadas do fim do returno, no Grupo A, o Flamengo, já classificado para a decisão do Estadual por ter sido o campeão da Taça Guanabara (1º turno), lidera com 9 pontos, seguido por Boavista (6), Bangu (4), Botafogo (4), Portuguesa (3) e Cabofriense (0). No Grupo B, o Fluminense lidera com 9 pontos; em seguida vêm Madureira (6), Volta Redonda (4), Macaé (3), Vasco (2) e Resende (1). Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a fase semifinal do returno.

Os jogos:

Quinta-feira, 18

21h – Flamengo x Bangu, Maracanã

Sexta-feira, 19

15h30 – Portuguesa x Boavista, Luso Brasileiro

Domingo, 21

15h45 – Madureira x Resende, Conselheiro Galvão

16h – Vasco x Macaé, São Januário

Segunda-feira, 22

17h30 – Botafogo x Cabofriense, Nílton Santos

20h – Fluminense x Volta Redonda, Maracanã

Fluminense e Botafogo prometem recorrer

Derrotados no Arbitral da FERJ, Fluminense e Botafogo decidiram aguardar a reunião na Prefeitura para tomar alguma medida que os permita não voltar a campo dia 22, como prevê a tabela divulgada. Pela Federação, cada um dos quatro grandes faria duas partidas ainda em junho: o Flamengo nos dias 18 e 25; o Vasco, 21 e 24; Fluminense e Botafogo, 22 e 26. Mas ambos já deixaram claro que só pretendem voltar a jogar em julho. Há uma possibilidade pequena de um acordo para que entrem em campo dia 28, último domingo do mês.

O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, esteve no Palácio da Cidade e deixou claro que o clube tem uma “linha de ação definida”. Mas ressaltou que acredita num entendimento entre os clubes. O Botafogo deve voltar a treinar presencialmente no estádio Nilton Santos no sábado (20). O clube fez cerca de 300 testes para covid-19 entre funcionários e jogadores e cinco testaram positivo. Os resultados definitivos serão divulgados na sexta-feira (19).

O Fluminense fez os testes para covid-19 na terça-feira (16) e não tem previsão de volta aos treinos. O presidente do clube, Mário Bittencourt, logo após o Arbitral, disse que a única alternativa seria recorrer à justiça desportiva para remarcar os jogos da equipe tricolor. Logo após a reunião no Palácio da Cidade, o clube emitiu a seguinte nota oficial:

“O Fluminense Football Club enviou representante à reunião entre os clubes de futebol e a prefeitura, em atenção à institucionalidade e em demonstração de total abertura ao diálogo. No entanto, a presença de um dirigente do clube na reunião não significa anuência com a injustificável decisão do arbitral da Ferj de retorno imediato do campeonato, em meio a riscos ainda elevados de contaminação de atletas, funcionários e torcedores. Seguimos aguardando o bom senso da FERJ na remarcação das datas, e essa é nossa esperança. Mas reafirmamos que ainda não é a hora de voltar aos campos.”

Já o consórcio Maracanã divulgou comunicado garantindo segurança para a volta dos jogos no estádio. Todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde estão sendo cumpridos à risca e uma empresa especializada já realizou quatro sessões completas de desinfecção e higienização desde o início da pandemia da Covid-19. Foram descontaminados cabines e bancadas de imprensa, trajeto dos jogadores, vestiários, bancos de reservas, túnel de acesso ao campo, delegacia, Juizado Especial Criminal (Jecrim), sala de equipes de segurança, banheiros e zona mista. Nesta quarta-feira (17), a partir das 16h, haverá um novo procedimento de higienização para o jogo de amanhã.

A nota diz ainda:

“Em alguns locais estratégicos, como posicionamento de repórteres atrás dos gols, haverá adesivos colados no piso indicando o distanciamento de dois metros entre cada profissional. Os acessos para a chegada ao estádio estão divididos da seguinte forma: Portão 3 (serviço interno), Portão 9 (delegações, comissões técnicas e dirigentes dos clubes, profissionais da FERJ, arbitragem e fotógrafos credenciados da ARFOC) e Portão 12 (imprensa). Na chegada, todos terão sua temperatura devidamente checada através de termômetros sem toque e ainda deverão preencher um questionário de autoavaliação. O Maracanã sabe que sua maior responsabilidade hoje, além de proporcionar condições para um bom espetáculo de futebol, é garantir a segurança de todos presentes no estádio.”

A FERJ lançou, nesta quarta-feira, um segundo protocolo com medidas de segurança a serem tomadas pelos clubes. Foi reforçada a ideia de haver jogos apenas no Maracanã, no Nilton Santos e em São Januário, mas caso haja necessidade outros estádios vão receber partidas do Estadual. Haverá cabines de desinfecção para as delegações, cada uma com no máximo 40 integrantes de cada clube.