Campeonato Amapaense: líder Santos-AP enfrenta o Macapá, no Zerão

Dois jogos movimentam a terceira rodada do Campeonato Amapaense nesta segunda-feira (31). O Ypiranga-AP vai encarar o São Paulo-AP, às 17h (horário de Brasília). Depois, às 20h30, o Santos-AP recebe o Macapá. Ambas as partidas do Amapazão ocorrerão no Estádio Olímpico Zerão, na capital, como já estava previsto no início da competição. O Estadual do Amapá recomeçou na última quinta (27), depois de ter sido suspenso em março, na segunda rodada, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Hoje é rodada dupla! ⚽️? ⚽️? Nos encontramos às 17h na transmissão ao vivo da FAF TV, através do App MyCujoo. pic.twitter.com/vrM0akotY9 — Federação Amapaense de Futebol (@faf_ap) August 31, 2020

Três jogos já foram realizados desde o reinício do Amapazão. O Santana venceu Ypiranga-AP por 4 a 3. Já o São Paulo-AP derrotou o Macapá por 3 a 0. Ambos os confrontos foram pela segunda rodada. Neste domingo (30) o Trem venceu o Santana por 1 a 0, no jogo de abertura da terceira rodada, .

Dos seis participantes, os quatro primeiros colocados da Primeira Fase do Campeonato Amapaense – disputado em sistema de pontos corridos, em turno único – avançam ás semifinais. O Santos-AP lidera com seis pontos. Na sequência temos São Paulo-AP e Trem, com quatro, na segunda e terceira colocações,respectivamente. O Ypiranga fecha o G4 com três.

