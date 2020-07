Campeão pan-americano faz live solidária

O corredor Ederson Vilela, campeão da prova dos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos de 2019, promove no próximo sábado (25) uma live beneficente. O atleta vai percorrer 5 mil metros pelas ruas de sua cidade natal, Caçapava (São Paulo).

“Percebi que precisava ajudar, através do meu trabalho, que é o esporte, as pessoas mais necessitadas nesse momento de pandemia”, disse o corredor à Agência Brasil.

Índice olímpico

Segundo Ederson, a live também faz parte do programa de treinamentos: “Ainda estou um pouco longe do meu ritmo ideal, mas a ideia é ir voltando aos poucos”.

O brasileiro busca o índice para a prova dos 10 mil metros nos Jogos de Tóquio do ano que vem (27min28s). Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, ele venceu a prova com o tempo de 28min27s44. As marcas serão válidas somente a partir de dezembro de 2020, até 29 de junho de 2021.