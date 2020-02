Campeã do “BBB 19”, Paula defende Petrix e entra em saia justa com ex-sister

Durante o “Altas Horas” do último sábado (08) com a participação de diversos ex-BBBs, Paula, campeã da última edicação do reality, pegou o microfone para falar sobre Petrix, que vem sendo acusado de assediar algumas das sisters do programa. Em sua fala, a mineira acabou defendendo o brother e acabou entrando em saia justa com Vanessa, do “BBB 14”.

“Eu vejo agora, a questão do Petrix, porque ele veio de uma infância… Foi abusado pelo

técnico, denunciou e tudo mais. Agora, eu vendo as pessoas massacrando… é perigoso ele

cair numa depressão profunda. Agora, quando chega em Novembro Amarelo, todo

mundo posta sobre o suicídio…”, dizia Paula , ao ser interrompida por Vanessa .

“Mas o ‘BBB’ é um programa de julgamento. Estamos lá para dar tapa à cara. Eu concordo

com isso, do Petrix e tal, mas nada justifica a pessoa que ele está sendo com as meninas

lá dentro”, alegou Vanessa, recebendo aplausos da plateia.

Petrix foi acusado de assediar Bianca Andrade, quando encostou em seus seios enquanto ela estava alcoolizada. Em outro momento do “BBB”, o rapaz esfregou suas partes íntimas em Flayslane. Ele foi eliminado com 80% dos votos.