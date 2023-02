Campanha Trato Feito do Bandes renegociou quase R$ 30 milhões

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) divulgou os resultados alcançados com a campanha de renegociação “Trato Feito” realizada no decorrer de 2022. A campanha inédita de renegociação de dívidas realizada pelo banco alcançou R$ 26,5 milhões renegociados.

A campanha teve o objetivo de adequar valores e condições de pagamento de dívidas ajuizadas com o Bandes, possibilitando ao cliente em atraso regularizar a situação financeira com condições especiais. A iniciativa faz parte da estratégia do banco de proporcionar aos clientes alternativas para a retomada da capacidade financeira. Com a campanha, os clientes que aderiram puderam quitar a dívida com o banco com abatimento de até 100% dos juros e encargos moratórios, a partir do ajuizamento, podendo parcelar os débitos em até 24 meses.

A “Trato Feito” contemplou uma parcela especifica de contratos em débito com o Bandes, por isso, o prazo de adesão. Somando todos os contratos renegociados pelo banco no decorrer de 2022, a instituição conseguiu alcançar R$ 59,4 milhões de débitos recuperados ao todo.

Regularização de Dívidas

Diversos clientes de norte a sul do Espírito Santo foram beneficiados pelas vantagens da campanha do banco capixaba. A campanha atendeu clientes e avalistas de contratos que tinham processos ajuizados com o banco até 2017 e contou com a possibilidade de adesão totalmente remoto pelo site do Bandes.

O diretor de Administração e Finanças do Bandes, Sávio Bertochi Caçador, afirmou que com o apoio de condições facilitadas, menos burocracia e mais agilidade no processo de quitação de dívidas, em 2022, o Bandes manteve a contínua redução da taxa de inadimplência do banco registrada nos últimos anos, reduzindo a taxa que já foi de 11,7%, em 2019, para menos de 3%, percentual compatível com as boas práticas do mercado bancário.

“A campanha Trato Feito resultou na renegociação de cerca de R$ 26,5 milhões em dívidas. Além dessa campanha em específico, o Bandes recuperou quase R$ 60 milhões em dívidas inscritas em prejuízo, um recorde na história do banco de desenvolvimento capixaba. Agora, o banco trabalha para desenvolver novos produtos de renegociação para atender micro e pequenas empresas e produtores rurais e reeditar a campanha Trato Feito”, pontuou Sávio Caçador.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: Governo ES