Campanha Sinal Vermelho estimula vítimas de violência doméstica a pedirem ajuda nas farmácias

No Podcast do TJES, a juíza Hermínia Azoury explica que a mulher só precisa mostrar um X vermelho na palma da mão, que o balconista vai entender o sinal e ligar para o 190. No ES, 10 redes de farmácia já estão participando.

Diante do aumento dos índices de violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, a Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançaram uma estratégia para estimular as denúncias de agressão: é a Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que oferece suporte às vítimas em farmácias de todo o País. A iniciativa tem o apoio do Tribunal de Justiça do Espirito Santo (TJES) e esse é o tema do novo episódio de Just Talk – o Podcast do TJES.

Quem explica é a coordenadora Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica, juíza Hermínia Azoury: “A vítima entra numa farmácia. Se ela estiver acompanhada do agressor, ela discretamente levanta a mão. E com aquele X vermelho, que ela faz de batom mesmo, os atendentesou farmacêuticos das farmácias credenciadas vão saber que aquela mulher é vítima de violência doméstica. E vão ligar para o 190, que vai tomar as providências”, explica.

A juíza também ressalta que os farmacêuticos ou balconistas não precisam prestar depoimento: “Eles não precisam depor na Delegacia da Mulher, nem na Justiça. A única colaboração, que para nós é muito relevante, é que eles vão atender as vítimas. O que já é uma grande prestação”.

Aqui no Espírito Santo, já são 10 redes de farmácias credenciadas e prontas para atenderem as vítimas que apresentarem o sinal vermelho na palma da mão. São elas: Rede Farmes, Drogasil, Ello Mais, Pacheco, Santa Lucia, Pague Menos, Monica, Farmed (em Cachoeiro de Itapemirim), Drogaria Pedrosa (em Bom Jesus do Norte) e Farmácia Preço Bom (em Cariacica).

A campanha também está ganhando as redes sociais. Não apenas juízes de todo o País como artistas e profissionais de diversas áreas estão publicando fotos com o sinal vermelho na mão, como forma de propagar ainda mais a causa. Para a juíza, a campanha reforça que o combate à violência doméstica é papel e compromisso de toda a sociedade.

“Vamos conclamar a todos a nos ajudarem a divulgar e fazer um Brasil melhor, com menos violência. É um desejo nosso, não só enquanto Judiciário, mas como cidadãos brasileiros, de lutar para combater essa mazela terrível, que é a violência doméstica”.

Vitória, 19 de junho de 2020

