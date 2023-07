Campanha recebe doação de roupas de frio

Aquele casaco que está esquecido no fundo da gaveta pode ser muito útil para quem precisa. A Assembleia Legislativa (Ales) iniciou, nesta segunda-feira (3), uma campanha de doação de roupas de frio. O ponto de coleta funciona no Espaço Assembleia Cidadã, no térreo da sede do Legislativo.

A campanha “Agasalhe um coração” vai até o dia 14 de julho e recebe doações de agasalhos, casacos, cobertores e roupas. Os artigos recebidos serão doados para instituições sociais. As doações podem ser feiras no horário padrão de funcionamento da Casa, das 7 às 19 horas.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), destacou a importância da iniciativa. “A campanha do agasalho é uma iniciativa solidária que busca garantir o bem-estar e a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano. Além disso, promove a solidariedade e a empatia em nossa sociedade. Ela nos lembra da importância de olhar para o próximo e estender a mão para aqueles que estão em condições mais difíceis.”

Serviço

O que doar: agasalhos, casacos, cobertores e roupas

Data: 3 a 14 de julho

Horário: 7 às 19 horas

Local: Espaço Assembleia Cidadã, térreo da Assembleia Legislativa

Fonte: POLÍTICA ES