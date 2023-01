Campanha Janeiro Branco é tema do primeiro podcast Just Talk deste ano

A psicóloga Giovana Dantas fala sobre hábitos para manter uma boa saúde mental.

Está no ar o primeiro podcast Just Talk de 2023, que fala sobre o Janeiro Branco, um movimento social dedicado à construção de uma cultura em prol da saúde mental. Com o tema “A Vida Pede Equilíbrio”, pessoas do mundo inteiro participam de palestras, caminhadas, workshops e rodas de conversa. A cor simboliza páginas em branco, recomeços e novas histórias. Quem explica é a psicóloga da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde do TJES, Giovana Dantas.

“O objetivo principal da campanha é chamar a atenção da sociedade para importância de cuidar da saúde mental e ter uma vida significativa, com qualidade e respeito à condição psicológica de todos.

Aproximadamente 11% da população mundial vive com algum transtorno mental, em sua maioria depressão ou ansiedade. No Brasil, essa taxa é de mais de 16%”, explica.

Ao longo do episódio, a psicóloga explica como identificar se uma pessoa está precisando de ajuda, como quebrar preconceitos, além de hábitos e cuidados que podem ser adotados no dia a dia para manter a boa saúde mental.

“Ter um sono de qualidade, em um espaço confortável, escuro, silencioso, com temperatura agradável. À noite o corpo foi programado para se desligar, se houver luz do computador ou do celular, o corpo entende que ainda é dia. Então é preciso ter um preparo para dormir. Além do sono, fazer uma atividade física, se alimentar bem, ter momentos de descanso e lazer, sair com família e amigos. E ainda, buscar o autoconhecimento, para entender nossos limites, saber dizer não e saber pedir ajuda”.

Ouça na íntegra: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/81–Janeiro-Branco-e1turfl

Vitória, 24 de janeiro de 2023

Fonte: TJES