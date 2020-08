Campanha de vacinação contra Sarampo para público adulto vai até a próxima segunda-feira (31)

.

Até a próxima segunda-feira (31) acontece a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para o público-alvo formado por adultos de 20 a 49 anos. O alerta para a importância da imunização desse público é assunto do vídeo produzido pela Secretaria da Saúde (Sesa) e disponibilizado, nesta segunda-feira (24), no canal da Sesa no YouTube.

No vídeo, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, fala sobre a situação epidemiológica do Brasil e do Espírito Santo em relação à doença, além da importância de as pessoas de 20 a 49 anos se vacinarem contra o Sarampo. “É o público que mais adoece por sarampo no País. Vacinando esse público estamos protegendo essas pessoas e também aquelas que estão ao seu redor”, disse.

Segundo dados do Programa, até esta segunda-feira (24), 70.221 pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos receberam dose extra da vacina contra o sarampo. A meta do Estado é vacinar o maior número de pessoas das 1.707.734 que estão nesta faixa etária.

O vídeo está disponível no canal da Sesa no YouTube. Para acessar, clique no link https://bit.ly/3j7aniz.

Dados Sarampo

A coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis informa que até o dia 31 de julho de 2020 o Espírito Santo tinha 35 casos suspeitos de sarampo notificados, 34 descartados, um caso em investigação e nenhum confirmado.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

[email protected]