Campanha de Natal da Seger arrecada mais de 300 itens para instituição social

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), em parceria com a Gerência de Ensino Médio, encerrou, nessa quarta-feira (18), a Formação Projeto de Vida Novo Ensino Médio que envolveu, ao longo de 2019, diretores, pedagogos e professores selecionados para ministrar o componente curricular Projeto de Vida. O curso teve início em 6 de fevereiro e integralizou carga horária de 85 horas, com atividades presenciais e Educação a Distância para professores de Projeto de Vida, além de 55 horas para diretores.

Os objetivos da formação foram conscientizar os professores de Projeto de Vida acerca da necessidade de trabalhar com estratégias de reflexão sobre a trajetória escolar na construção de valores na concepção pessoal, social e profissional dos alunos. Também visou a habilitar os profissionais da Educação em conhecimentos fundamentais do Projeto de Vida Novo Ensino Médio, sobretudo, na perspectiva do trabalho intencional de relacionar habilidades e competências especifica as suas aulas de Projeto de Vida.

Segundo a técnica do Cefope que atua na coordenação da ação, Vilma da Silva Siqueira, que o próximo ano será de muito trabalho nesta área. “A caminhada é longa e estamos no início do processo. Muita coisa foi construída, mas 2020 exigirá formação continuada de professores e produção de material”, disse. Apesar das questões que ainda carecem de mais cuidado e dedicação, ela ressaltou a satisfação com a colaboração que desenhou uma proposta a muitas mãos e agregou ainda mais valor à sua carreira profissional.

Os depoimentos de muitos dos envolvidos deixam claro que a formação alcançou o que almejava. A diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jacaraípe, Margareth Broedel, por exemplo, afirmou que “o projeto de Vida trouxe mudança para a escola e a formação possibilitou o caminhar. Cabe à cada escola adaptar a realidade das aulas estruturadas na formação à do seu contexto”. Já Cristiane do Nascimento Gena Rocha, professora de PV da EEEFM Adolfina Zamprogno, relatou que terminou o ano melhor do que começou.

Essa também foi a percepção dos alunos. João Alexandre Mendes Souza, da 3ª série do Ensino Médio, da EEEFM Francisco Nascimento destacou que “o Projeto de Vida trouxe mudança para a escola”. Neste momento, a formação está em fase de avaliação para planejamento das ações em 2020.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon

(27) 3636-7705/ 7706/ 7766/ 7888

[email protected]/ [email protected]