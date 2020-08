Campanha de doação de sangue na Sefaz arrecada 34 bolsas de sangue para o Hemoes

.

A primeira campanha de doação de sangue com os servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) terminou com a coleta de 34 bolsas de sangue, que podem ajudar mais de 100 pessoas, segundo informou o Centro de Hemoterapia e Hematologia Doutor Marcos Daniel Santos (Hemoes).

A campanha foi realizada, nesta sexta-feira (07), e aconteceu na sede da Secretaria, em Vitória. Também foram cadastrados 14 novos doadores de medula óssea, que passam a integrar o banco de dados internacional para doadores de medula.

Logo no início da campanha as servidoras Andressa Rodrigue Pavão, da UCP/PROFAZ, e Joelma Freire Nunes, da Subsad, foram fazer a doação.

“É uma questão de solidariedade. Deveria ser um ato comum a todos em qualquer tempo, mas se torna ainda mais importante com a pandemia que estamos vivendo”, comentou Andressa Rodrigues enquanto doava.

Joelma Nunes acrescentou que o fato de a coleta ter sido no ambiente de trabalho facilitou ainda mais a doação. “Nem sempre a pessoa consegue ir até o hemocentro, mas com a equipe vindo no nosso local de trabalho e se colocando à disposição para fazer a coleta, tudo fica mais simples.”

A campanha de doação de sangue respeitou a determinação de distanciamento entre as pessoas e seguiu as mesmas normas de segurança que são tomadas nas doações que acontecem no hemocentro.

“Essa é uma preocupação que temos. No Hemoes, nós estamos trabalhando com um agendamento para evitar aglomerações e nós temos esse mesmo cuidado quando vamos realizar a coleta em outros locais”, garantiu a médica do Hemoes, Belisa Sossai, que acompanhou todas as doações.

Novas coletas

A campanha de doação de sangue foi promovida pela Gerência de Desenvolvimento Fazendário (Gedef). A subgerente de Treinamento e Desenvolvimento da Sefaz, Maria da Penha Zanoni Brito destaca que o objetivo é que novas coletas sejam feitas na sede da Secretaria.

“Nós ficamos muito satisfeitos, foi além da nossa expectativa. Esperávamos 20 pessoas e quase dobramos o número de doadores. Antes, nós tínhamos dificuldade de fazer esse tipo de campanha, pois eram muitas as exigências a serem preenchidas, agora, sendo mais flexível, já está no nosso cronograma do Projeto Qualidade de Vida. Pretendemos realizar as coletas três vezes ao ano, com a próxima ocorrendo agora em dezembro, pontua a subgerente de Treinamento e Desenvolvimento.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, agradeceu a todos que participaram da campanha – tanto na organização quanto na doação de sangue. “Todos sabemos a importância de manter abastecido o estoque de sangue do Hemoes. Hoje fizemos a nossa parte promovendo essa campanha e conseguindo arrecadar 34 bolsas, o que nos motiva a organizar esse mesmo movimento em outras oportunidades. Obrigado a todos que fizeram essa campanha ser um sucesso”, concluiu o secretário.

