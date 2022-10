Campanha de Bolsonaro paga R$145 mil para negar acusações de pedofilia

Reprodução/Youtube Paparazzo Rubro-Negro 16.10.2022 Bolsonaro em entrevista ao canal do YouTube ‘Paparazzo Rubro-Negro’.

A campanha eleitoral do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), gastou cerca de R$ 145 mil, até a manhã deste domingo (16), para rebater as acusações de pedofilia. Com horas antes do primeiro debate do segundo turno para disputa presidencial, a equipe do postulante ao Palácio do Planalto promoveu anúncios como “Bolsonaro NÃO é pedófilo”.

As acusações de pedofilia viralizaram na internet graças a uma entrevista recente em que ele cita meninas venezuelanas e diz que “pintou um clima” . A equipe do candidato promoveu três anúncios semelhantes, sendo que dois deles já foram exibidos mais de 10 milhões de vezes.

A ferramenta de publicidade política do Google não informa o valor exato gasto pela campanha, somente a faixa de preço. Duas propagandas custaram entre R$ 70 mil e R$ 80 mil, e uma, entre R$ 5 mil e R$ 6 mil. As três foram exibidas em todo o território nacional, sem demais segmentações de público.

As propagandas redirecionam para um site chamado “Verdades do Bolsonaro”, em que há um texto buscando explicar o episódio e afirmando que a declaração sobre meninas venezuelanas foi tirada de contexto. A polêmica começou após uma declaração do presidente a um canal do Youtube na sexta-feira (14).

Respondendo a uma pergunta sobre a hipótese de o Brasil se tornar comunista, em uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro insinuou que meninas venezuelanas têm de se prostituir no Brasil para “ganhar a vida”.

O atual presidente relatou que, em 2021, estava andando de moto em Brasília quando viu meninas “arrumadinhas” de “14, 15 anos”, até que “pintou um clima”, e ele pediu para entrar na casa delas.

Site contém desinformação

O texto presente no site em questão cita uma pesquisadora da Universidade Federal do Piauí (UFPI) analisando a conduta do deputado federal André Janones (Avante-MG) nas redes. O parlamentar tem se destacado como um dos principais influenciadores digitais da campanha petista.

As aspas citadas são críticas à estratégia de Janones e afirmam que as publicações do deputado nas redes sociais configuram desinformação. Contudo, a publicação faz parecer que a pesquisadora está se referindo a esse episódio em particular, sendo que as falas foram retiradas de uma entrevista concedida por ela ao jornal O Dia em 13 de outubro. Bolsonaro relatou o caso das meninas venezuelanas no dia 14 de outubro.

Em entrevista ao Estadão, a pesquisadora Ana Regina Rego afirmou que sua fala foi “deslocada” pela defesa do presidente Bolsonaro.

“Eles deslocam a minha fala e colocam para justificar e culpar o Janones pela fala do Bolsonaro no dia 14, um dia depois da minha entrevista. A minha fala não teve nada a ver com a campanha do Bolsonaro, não pretende justificar aquilo que ele falou ou deixou de falar. A fala do Bolsonaro é posterior à minha e o que eles estão fazendo é se utilizar de uma fórmula de construção de desinformação para desinformar mais ainda”, disse.

Venezuelana rebate Bolsonaro

Uma mulher venezuelana, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, contestou a fala do candidato à reeleição.

Segundo informações do Portal UOL, a venezuelana afirma que no dia em que ocorreu a visita de Bolsonaro, acontecia no local uma ação social para refugiados. “Não tem nada a ver com o que ele está falando agora”, disse a mulher na entrevista ao portal. Ela preferiu não ser identificada.

“Esse dia foi uma ação que acontecia na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso o que acontecia naquele dia”, disse a mulher.









