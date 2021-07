Campanha de adoção do TJES Esperando Por Você tem um novo participante

Paulo Henrique, de 12 anos, sonha em ter uma família.

A campanha de adoção Esperando Por Você do TJES publicou nesta semana mais um vídeo. O novo participante é Paulo Henrique, de 12 anos.

Criativo e esforçado, o adolescente gosta de estudar, jogar videogame, brincar de pique esconde e dançar. Além disso, confecciona seus próprios bonecos utilizando isopor.

Paulo Henrique contou ainda que adora comer um prato de salada com vinagre e que no futuro pretende ser policial e ajudar as pessoas.

“Quero ser adotado. Quero ter uma família”, finalizou o adolescente.

A campanha, desenvolvida pelo TJES por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA-ES), vem ajudando muitas crianças e adolescentes a encontrarem uma família.

Para mais informações sobre o projeto e os participantes, acesse a página oficial da campanha: http://www.tjes.jus.br/esperandoporvoce/

Vitória, 28 de julho de 2021

