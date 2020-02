Campanha #CarnavalSemAssedio será lançada neste sábado pelo Governo de São Paulo

arrow-options Reprodução/Instagram @naoenao_ Campanhas buscam estimular a denúncia contra o assédio durante o carnaval.

O carnaval de São Paulo promete ser um dos maiores da história em termos de público em 2020, com mais de 600 blocos desfilando nas ruas da capital. Proteger mulheres e estimular denúncias contra os agressores durante a folia, o Governo de São Paulo vai lançar a campanha #CarnavalSemAssedio neste sábado (22).

“Esta é a terceira campanha de conscientização que a gestão João Doria lança em defesa da segurança das mulheres. Proteger as mulheres e estimular as denúncias contra agressores são os principais objetivos das mensagens que levamos à população”, disse o Secretário de Comunicação Cleber Mata.

A campanha será veiculada de forma exclusiva pelas redes sociais entre os dias 22 e 26 de fevereiro, com cinco publicações de texto e um vídeo. Os conteúdos serão compartilhados nos perfis do Governo de São Paulo no Facebook e no Instagram.

Segurança Pública

Para garantir a segurança dos foliões , o policiamento ostensivo será reforçado durante os festejos. Cerca de 15 mil policiais estarão trabalhando diariamente ao longo do evento. Os principais corredores de desfiles de blocos e o Sambódromo do Anhembi vão contar com postos de apoio. Ao menos uma PM feminina estará presente nas tendas de atendimento para acolher mulheres vítimas de assédio ou em situação vulnerável.

O novo Sistema de Reconhecimento Facial para buscar procurados pela Justiça e pessoas desaparecidas estará em vigor durante o carnaval. O folião que precisar registrar boletins de ocorrência poderá contar com delegacias e distritos policiais que estarão de plantão com equipes reforçadas no carnaval.