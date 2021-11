Redação João Bidu Camomila poderosa! 3 simpatias para abrir caminhos

A camomila é uma ótima opção de chá para quem precisa acalmar os ânimos, relaxar e combater a insônia, mas os poderes dessa erva medicinal vão além dos benefícios que mencionamos. A camomila tem poder de abrir caminhos, clarear a mente e atrair energias boas. Ficou interessada? Confira a seguir 3 simpatias com camomila para abrir caminhos.

Abrir caminhos

Ferva três pitadas de açúcar, três sementes de girassol e três flores secas de camomila com meio litro de água e espere amornar.

Depois, espalhe esse líquido pelo seu corpo enquanto reza três Salve-Rainhas. Feito isso, se enxágue, jogue as sobras do banho no lixo e lave a vasilha da fervura, que deve ser usada normalmente.

Tomar a melhor decisão

Pingue algumas gotas de seu perfume preferido sobre uma esponja vermelha e reserve. Lambuze com mel uma vasilha e acrescente uma xícara (chá) de chá de camomila bem forte (para fazê-lo, coloque dois saquinhos de chá em uma xícara de água quente).

Junte mais um litro de água morna e, após tomar o seu banho diário, use a esponja para molhar todo o seu corpo com esse preparado.

Enquanto faz isso, diga várias vezes: “Tenho a solução para tudo o que preciso, em nome dos espíritos do bem, que me orientam e me conduzem ao melhor caminho”. Antes de sair do banheiro, enxugue-se e reze um Credo.

Chegada de um novo amor

Num dia de Lua Crescente, ferva flores de laranjeira, pétalas de rosas brancas, camomila, arruda e hortelã em três litros de água.

Espere amornar e tome o banho, despejando o líquido em seu corpo, do pescoço para baixo e mentalizando a abertura de caminhos e a chegada de um novo amor. Jogue o que sobrou do banho no lixo.

