Caminhonetes novas são destruídas por incêndio em pátio de posto no ES

Uma carreta-cegonha foi atingida por um incêndio na madrugada deste domingo (18), no estacionamento de um posto de combustíveis que fica às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Seis caminhonetes, todas 0 KM, foram destruídas pelo fogo. Outras duas caminhonetes não foram consumidas pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

A carreta estava estacionada no pátio do Posto Jequitibá, no bairro Farias, interior de Linhares, para o pernoite. Assim que percebeu o incêndio, o motorista desacoplou o cavalo-mecânico da cegonheira (estrutura que transporta os veículos). Foram os funcionários do posto que avistaram as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.