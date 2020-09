Caminhonete carregada com carvão pega fogo na BR 101, no Norte do ES

A consideração é de Rimarck Teixeira, pré-candidato a vereador por Pedro Canário

PEDRO CANÁRIO – Liderança jovem, ativista social e comprometido com o desenvolvimento da sociedade canariense, Rimarck Teixeira está na política por acreditar que é possível realizar um mandato que valorize a comunidade local. Para o pré-candidato é necessário incentivar as iniciativas locais e fomentar a abertura de novos caminhos, para possibilitar um cenário atrativo aos diversos ramos de atividade, além da valorização dos servidores públicos e a promoção do esporte como uma ferramenta para solução de problemáticas sociais.

“Sou pré-candidato a vereador. Nasci, cresci, me formei como cidadão e profissional, em Pedro Canário, tive grandes mestres, amizades e escolhi essa terra para constituir minha família e criar os meus filhos. Aos que ainda não me conhecem e a você que me acompanha, eu sou Rimarck Teixeira. Hoje reafirmo o meu compromisso com a sociedade canariense, não somente por causa da pré-candidatura ou por ser filho dessa terra humilde e farta, mas por acreditar no potencial da nossa comunidade.”, declarou ele.

Rimarck acredita na construção de um ambiente atrativo para negócios de pequeno, médio e grande porte, um cenário que agrega todos que tem interesse em investir no desenvolvimento local. Valorizar os pequenos empresários, desde a iniciativa que garante o grão até o negócio que escoa a produção é uma bandeira do pré-candidato, que acredita no perfil peculiar do canariense. “A nossa terra é humilde como a casa simples, que sempre tem espaço para todos, para os que precisam passar ou mesmo ficar. Pedro Canário é farto do que mais há falta no mundo atualmente, empatia e solidariedade”, destacou.

“Aprendi com o meu pai que mais importante que a vontade individual é a construção coletiva. Graças a Deus durante a minha vida, consegui construir muitas alianças que respaldam meu posicionamento firme e essas mesmas alianças me darão solidez para continuar na luta pela coletividade que tanto prego”, esse é o posicionamento do pré-candidato Rimarck Teixeira quando o assunto está ligado à valorização dos servidores públicos, com evidência aos profissionais da educação, que segundo ele representam um pilar de extrema importância para a sociedade brasileira.

Para Rimarck, o esporte é uma via que contribui de forma direta na formação e transformação social. “Pedro Canário é rico em diversas modalidades e vale ressaltar que atletas de autorendimento rodam o Brasil levando o nome da cidade. Infelizmente a estrutura disponível não contempla a diversidade de modalidades praticadas em nosso território. Precisamos garantir que os atletas do municípios sejam assistidos e acredito que a criação do Conselho Municipal de Esportes, o ponto de partida para a consolidação de políticas públicas na área”, afirmou.

“A minha disposição está na responsabilidade que é ser canariense e na oportunidade de ajudar a escrever páginas que certamente serão marcantes, na história de Pedro Canário, a mesma que foi iniciada por pessoas que lutaram, algumas que ainda lutam e tantos outros que se despediram na esperança de dias melhores para o nosso povo. Vamos juntos construir uma verdadeira nova política!”, finalizou Rimarck.