Caminhoneiros seguem protesto apesar de Bolsonaro ter pedido dispersão

Reprodução: iG Minas Gerais Há bloqueios confirmados em 7 estados

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter pedido a dispersão, caminhoneiros seguem paralisando rodovias em ao menos 7 estados nesta quinta-feira (9). Segundo o G1, as rodovias com manifestações são:

São Paulo:

Anhanguera: bloqueada totalmente na região de Limeira, mas há opção para desviar da manifestação.

Bandeirantes: não há trechos bloqueados.

Dutra: pista sul bloqueada para caminhões na região de Caçapava. Demais veículos têm passagem livre.

Régis Bittencourt: interditada totalmente na região de Embu das Artes. Há desvio no local para automóveis, mas a lentidão era de 2 km por volta de 5h.

Rodovias Anchieta e Imigrantes: tráfego normal, sem pontos de manifestações.

Rodoanel: manifestação na região de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, trecho próximo ao sistema Anchieta/Imigrantes. Apenas veículos de emergência e automóveis podem seguir viagem.

Rio de Janeiro:

Rodovia Washington Luís (BR-040), quilômetro 113

BR-465, antiga Rio-São Paulo, na altura do quilômetro 13

Santa Catarina:

BR-101: km 72, em Araquari; km 353, em Jaguaruna; km 375, em Içara; km 402, em Maracajá; km 419, em Araranguá; km 451, em São João do Sul.

BR-280: km 1,4, em São Francisco do Sul; km 11, em São Francisco do Sul; km 55, em Guaramirim; km 121, em São Bento do Sul; km 230, em Canoinhas.

BR-116: km 07, em Mafra; km 138, em S. Cecília.

BR-470: km 4, em Navegantes; km 45, em Gaspar; km 89, em Ascurra.

BR-282: km 606, em Maravilha; km 646, em São Miguel do Oeste.

Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Pará também contam com rodovias interditadas.

Além da destituição dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal e pedidos de instalação do voto impresso, caminhoneiros pediam também a redução do preço do combustível.