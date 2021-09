Caminhoneiros fazem paralisações e manifestações em 15 trechos de rodovias no ES

O motivo, segundo participantes do movimento, é a alta no preço dos combustíveis. A Polícia Rodoviária Federal e a Eco 101, informaram que nenhuma interdição total foi registrada até o início da noite desta quarta-feira (08)

Caminhoneiros fazem protestos e paralisações em 15 pontos de rodovias federais e estaduais no Espírito Santo. A atualização é da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acompanha o movimento desde o feriado de 7 de setembro, marcado por manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro movidas a pautas antidemocráticas como fechamento do Congresso Nacional e destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a PRF, no início da noite desta quarta-feira (09), havia 10 pontos de concentração dos manifestantes na BR 101, dois na BR 262, dois na 482 e um na 447.

O motivo? Segundo participantes da mobilização, a alta dos preços dos combustíveis.

Em Viana, já são dois locais de concentração. Na BR 262, os veículos estão parados em um terreno baldio. Já na BR 101, eles ocupam as pistas laterais da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma interdição total foi registrada até o início da noite desta quarta.

Na Rodovia do Contorno, em Cariacica, os caminhoneiros estão parados na lateral da pista. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que ambulâncias, veículos de passeio e que transportam produtos perecíveis estão passando tranquilamente. O trânsito flui com normalidade nos dois sentidos da pista.

É importante ressaltar que, automóveis, ambulâncias, coletivos, veículos de carga perecível e carga viva estão com o tráfego liberado. Já os outros veículos de carga estão sendo impedidos de prosseguir a viagem. Confira os pontos de concentração dos caminhoneiros:

A reportagem vem tentando contato com alguns representantes do movimento, mas até o momento não houve retorno.

