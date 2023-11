Caminhoneiro morre após carreta com granito tombar no Noroeste do ES

Um caminhoneiro morreu após a carreta que ele dirigia capotar na ES 320, perto do distrito de Imburana, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, Kelvin Evanderson Silva de Souza, de 27 anos, ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando teve o corpo desencarcerado.

Em imagens, é possível ver que o veículo fazia o transporte de um bloco de granito e ficou tombado às margens da estrada. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o acidente aconteceu em uma curva e havia marcas de frenagem no asfalto. Como não havia testemunhas, não foi identificado o que causou o uso do freio.

A PM informou que foi tentado contato direto ao motorista, mas devido ao estado do veículo, que ficou bastante amassado, as ferragens impediram o acesso. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na tentativa de fazer o resgate de Kelvin, mas constataram que ele não tinha sinais vitais.

Depois, com a chegada do Corpo de Bombeiros, o motorista foi retirado do veículo e ele teve a morte confirmada. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. As informações são de A Gazeta.