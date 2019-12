Caminhoneiro encontra Notebook na calçada e devolve ao dono

arrow-options Reprodução / Facebook Anderson Albuquerque registrou o momento em que recebeu o notebook das mãos de Cássio Alves dos Santos.





O designer gráfico Anderson Albuquerque , de 36 anos, passou por momentos de preocupação na véspera de Natal, na cidade de São Roqu e, em São Paulo, mas foi surpreendido com uma boa ação. Ele esqueceu o Notebook em uma calçada, e contou com um gesto de honestidade do caminhoneiro Cássio Alves dos Santos , de 31 anos, para recuperar o objeto perdido.

Anderson deixou a pasta do notebook encostada na roda do carro, na noite da última terça-feira (24), enquanto colocava outros pertences para dentro, e se esqueceu de fazer o mesmo com o computador. A ausência só foi sentida quando ele chegou à chácara na qual passaria o natal com a família.

Nas redes sociais

Mais tarde, Cássio voltava para casa dirigindo seu caminhão quando notou a pasta na calçada. O caminhoneiro recolheu o objeto e o ligou na tentativa de identificar o dono, mas conseguiu apenas o primeiro nome, já que o notebook era protegido por senha. Ele encontrou Anderson ao recorrer a uma busca nas redes sociais, depois utilizada s pelo designer para compartilhar uma foto do encontro e um texto de agradecimento.

Leia também: Inusitado! Passageiro leva moto dentro de ônibus do BRT

“Ainda existe pessoas honestas. Perde meu notebook na frente de casa, postei no facebook e o pessoal me ajudou. Quero agradecer de coração o Senhor Cássio Alves, que encontrou, e toda a Família do Rudnei Rocha pela honestidade. Desejo que seja um Natal muito feliz e um ano rico em bênçãos. Gratidão por todos. Feliz Natal!”, escreveu Anderson.