Caminhoneiro é morto a tiros durante briga com ajudantes no Noroeste do ES

Um caminhoneiro morreu e um policial militar ficou ferido no joelho esquerdo após uma troca de tiros entre a polícia e dois suspeitos na madrugada desta sexta-feira (17) em Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois suspeitos, que trabalhavam para o motorista do caminhão, mataram e ocultaram o corpo do condutor no baú do veículo. O motivo seria uma discussão por drogas e dinheiro. As identidades da vítima e dos suspeitos não foram divulgadas.