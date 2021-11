Caminhões-pipa retomam a distribuição de água potável no interior de São Mateus

Trinta e duas comunidades do interior de São Mateus voltam a receber o abastecimento de água potável, por caminhões-pipa. Ao todo, seis veículos com capacidade para 10 mil litros, foram cedidos pelo Governo do Estado ao Município, por 60 dias.

O prefeito Ailton Caffeu, os secretários de Defesa Social, Hassan Rezende, de Governo, Francisco Botelho Neto, e os vereadores Carlinhos Simião, Delermano Suim e Ailton Gomes, o Pia, acompanharam de perto a saída dos primeiros veículos já carregados para suprir a falta d’água que vem ocorrendo há anos em várias localidades do interior mateense.

“Esse é um momento importantíssimo, pois estamos conseguindo, com a ajuda do Governo do Estado, levar água potável pra quem precisa, e ainda garantir uma boa economia para os cofres do Município, que vai nos possibilitar fazer outros investimentos necessários em nossa cidade”, comentou Caffeu.

O secretário de Defesa Social também reforçou a importância dessa parceria. “A gente sabe o tamanho da necessidade dessas comunidades, e não descansamos até poder realizar a retomada do abastecimento no interior, como acontece hoje. Vamos levar alívio a dezenas de famílias. Isso é o muito importante!”, frisou Hassan.

DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES

O abastecimento foi iniciando pelas comunidades de Itaúninhas, KM 28, KM 23, Ferrugem e Nossa Senhora da Penha. No decorrer da semana, as demais comunidades voltam a ser atendidas seguindo um cronograma de distribuição. Cada residência irá receber 2 mil litros de água a cada abastecimento, e o morador deve economizar para contribuir com a distribuição.

PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL

Os seis caminhões foram cedidos através de um contrato de 200 horas/mês com custo zero para o Município. Todos os gastos com combustível, motoristas e manutenção são por conta do Governo do Estado. Com isso, São Mateus faz uma economia de R$ 1.200.000,00 até dezembro.

Uma tomada de preços está sendo realizada para que outros sete caminhões-pipa da frota municipal que estão parados com defeito, passem por manutenção. A expectativa é que estes, entrem em operação em janeiro, reforçando o abastecimento na zona rural de São Mateus.