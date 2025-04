‘Caminho do Imigrante’ abre as inscrições para a sua 19ª edição

Quem deseja rememorar os itinerários percorridos pelos primeiros imigrantes no Espírito Santo e desfrutar as paisagens que compõem a serra capixaba já pode se inscrever para a 19ª edição do “Caminho do Imigrante”, que será realizada no dia 1º de maio. O percurso de quase 30 quilômetros, entre as cidades de Santa Leopoldina e Santa Teresa, retrata a jornada dos primeiros italianos que se estabeleceram na região no final do século XIX. Para participar, é obrigatório o preenchimento do formulário, disponível no site: http://www.caminhodoimigrante.es.gov.br.

O evento é uma realização das respectivas prefeituras municipais, com o apoio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) e tem o objetivo de oferecer uma experiência que combina caminhada, cultura e contemplação da natureza. O percurso segue a estrada Bernardino Monteiro, aberta em 1919, mas que resgata a trilha original dos imigrantes. Para a definição do trajeto foram consideradas as descrições contidas nos documentos do APEES e nas informações que estão em livros como: “Karina”, de Virginia Tamanini e “Canaã”, de Graça Aranha.

Programação

Santa Teresa

4h às 4h30: transporte para Santa Leopoldina (Praça Duque de Caxias)

Santa Leopoldina

6h45: largada para ciclistas

7h: largada para andarilhos

Santa Teresa

12h: Almoço típico

12h às 13h: Apresentações culturais

16h: transporte de retorno a Santa Leopoldina

