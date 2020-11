Caminhão invade supermercado e clientes são atingidos

Segundo a Polícia Militar, o veículo perdeu o freio na descida da Avenida Jairo Domingues Siqueira. Ele passou pela avenida já buzinando, desgovernado, e só parou quando invadiu o supermercado. Antes, ele se chocou contra uma van que aguardava para descarregar e um poste de energia. Uma casa, onde funcionava o escritório do supermercado, também ficou destruída.

Dois funcionários do supermercado ficaram em estado grave. Um deles foi levado para a Santa Casa de Guaxupé e o outro foi socorrido de helicóptero para o Hospital Alzira Vellano, em Alfenas. Duas operadoras de caixa e um cliente também tiveram ferimentos. Duas pessoas que estavam na van foram levados para o hospital de Juruaia e passam bem. Outras três pessoas que estavam no caminhão de refrigerantes também foram atendidos e estão no hospital.

Em nota, a Coca-Cola, proprietária do caminhão de refrigerantes, informou que as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais e pela perícia interna da companhia. A empresa também disse que está prestando o auxílio necessário às vítimas e seus familiares, assim como ao supermercado que funciona no local e se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.

(*G1)