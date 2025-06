Caminhão-guincho é flagrado carregando lonas furtadas do SAAE em São Mateus

Já o suspeito de 54 anos relatou que o contratante era seu amigo de infância e que ele o convidou para ajudar no transporte sem receber pagamento. Ele também informou que outros três homens, de 37, 32 e 56 anos, participaram do transporte da carga usando dois carros, sendo um Gol branco e um Celta vinho.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio de policiais civis de escala de operacional (Iseo) da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, foi acionada pela Guarda Municipal de São Mateus nesta sexta-feira (13), após a interceptação de um caminhão guincho que transportava lonas furtadas da Estação de Tratamento de Água do bairro Guriri, pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O acionamento ocorreu após o envio, via aplicativo de mensagens, da imagem de um caminhão suspeito que seguia em direção ao centro da cidade com parte do material furtado visivelmente exposto. O veículo foi abordado nas proximidades da Praça Amélia Boroto e, no local, o diretor do SAAE reconheceu as lonas como sendo de propriedade da autarquia.

Foram conduzidos inicialmente à delegacia o motorista e proprietário do caminhão, de 35 anos, além de dois homens de 54 e 35 anos, apontados como responsáveis pelo carregamento do material. O condutor afirmou que havia sido contratado no dia anterior por um homem de 47 anos para realizar o transporte das lonas até o Córrego do Chiado, mediante pagamento de R$ 1.000,00.

Em depoimento, o suspeito de 54 anos relatou que o homem de 47 anos era seu amigo de infância e o convidou para ajudar no transporte, sem contrapartida financeira. Ele também informou que outros veículos e indivíduos participaram da ação, incluindo um Gol branco e um Celta vinho, utilizados por três suspeitos de 37, 32 e 56 anos.

O material foi restituído ao SAAE, e todos os envolvidos se apresentaram ou foram localizados e conduzidos à Delegacia. O homem de 47 anos confessou a participação dos demais e afirmou que as lonas seriam divididas entre eles, com exceção do motorista do caminhão, que receberia pelo serviço de frete.

O procedimento foi formalizado e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos.