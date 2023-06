Caminhão e moto pegam fogo após acidente em Ecoporanga

De acordo com o motorista do caminhão, o motociclista invadiu a contramão e entrou debaixo do veículo; no vídeo, é possível ouvir quando os pneus estouram por conta do fogo

Um caminhão e uma moto pegaram fogo após um grave acidente em Ecoporanga, nas proximidades do bairro Vila Nova, na última sexta-feira (02). De acordo com boletim da Polícia Militar, a moto foi parar debaixo do caminhão, e o motociclista foi socorrido para o Hospital Fumatre, do município.

Um vídeo feito por motoristas que passavam pelo local registrou o momento em que os pneus explodem por conta do fogo.

À polícia, o motorista do caminhão, que transportava leite, relatou que estava indo para Barra de São Francisco para realizar uma coleta do produto, com destino a Montanha. Ao realizar uma curva, ele afirma que se deparou com o motociclista deslizando na pista e invadindo a contramão, entrando debaixo do pneu do lado do carona.

Ainda segundo o motorista, ele mesmo retirou a vítima debaixo do caminhão. O homem foi socorrido por populares para o hospital. Posteriormente, foi transferido pela ambulância para o Hospital de Barra de São Francisco.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para os procedimentos de praxe, e a pista foi liberada em seguida. A reportagem acionou a corporação para obter mais detalhes da ocorrência, e aguarda retorno.