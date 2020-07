Caminhão de carne é saqueado após ser levado para comunidade do Rio; assista

Reprodução/ YouTube Caminhão foi saqueado na comunidade da Penha, no Rio de Janeiro

Um caminhão que transportava carne foi roubado e levado para dentro da comunidade Kelson’s , localizada na Penha, zona norte do Rio. Imagens registraram moradores da região saqueando o frigorífico nesta quarta-feira (8).

No vídeo é possível ver uma multidão de pessoas avançando para pegar as caixas que armazenavam a carga de carne transportada pelo caminhão. A polícia chegou ao local e disparou para o alto, com a intenção de dispersar os moradores.

Os moradores passaram a correr pelas ruas com as cargas de carne para fugir dos policiais. Alguns chegaram a usar carrinhos para transportar os produtos saqueados.

Apesar da aglomeração, ninguém foi preso. O caminhão e parte da carga foram recuperados pela polícia.

Assista ao vídeo: