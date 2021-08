Caminhão com 40 toneladas de açúcar soterra carro e deixa dois mortos

Reprodução: Redes Sociais Caminhão soterra carro no interior de SP

Dois caminhões colidiram e deixaram dois mortos, na última quarta-feira, 11, na estrada vicinal Doutor Alberto Lahós de Carvalho, que liga as cidades de Novais e Catanduva, no interior de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava laranja bateu na traseira de outro caminhão, que, desta vez, carregava 40 toneladas de açúcar. Ao ser atingido, o caminhão de açúcar tombou e acabou soterrando um carro dirigido por uma mulher.

O motorista do caminhão de açúcar, Liciomar Borges, de 41 anos, e a mulher que dirigia o carro, Silvana Sobrinho Bulle Huaixan, de 33 anos, morreram no local. A mulher é filha do ex-prefeito de Novais, Silvio Bulle.

Ainda, um terceiro caminhão que carregava laranja também se envolveu no acidente. Contudo, os dois motoristas tiveram ferimentos leves e passam bem.

Por conta do acidente, a estrada foi interditada nos dois sentidos até as 21h da quarta-feira e só foi liberada às 5h desta manhã de quinta-feira.