Caminhão colide em ônibus e deixa três gravemente feridos na BR-135

A colisão entre um caminhão e um ônibus do transporte coletivo deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave, no fim da manhã desta segunda-feira (16), na BR-135, em São Luís.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h30, em uma faixa de pedestre, na entrada do bairro Vila Itamar, no km 1,5 da BR-135, na capital maranhense.

Os levantamentos da PRF apontam que o ônibus estava na faixa de pedestre, quando foi atingido na traseira pelo caminhão, que não atentou para a faixa e os veículos parados.

Três ocupantes do ônibus ficaram feridos, sendo que uma passageira que estava no fundo do coletivo ficou em estado grave.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e levada ao hospital. Uma equipe da PRF fez os levantamentos para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).

Por causa do acidente, um grande engarrafamento se formou na via e atingiu as avenida dos Franceses e a Guajajaras.