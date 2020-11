Caminhão carregado de cerveja é saqueado por moradores no Sul do ES

O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro a Marataízes, na altura da região conhecida como Matinha. Parte da carga foi saqueada pela população

Um caminhão carregado de cerveja tombou, na manhã desta sexta-feira (20), na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no sul do estado. O acidente aconteceu na altura da região conhecida como Matinha, no distrito de Córrego do Ouro, em Itapemirim, e interditou parte da pista.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o motorista do caminhão, com placa de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, perdeu o controle e tombou na rodovia. Ainda segundo a PM, o motorista teve ferimentos, mas não informou a gravidade.

O veículo ficou tombado na beira da estrada e parte da carga de cerveja ficou espalhada na pista, interditando parte dela. Algumas pessoas estiveram no local e saquearam parte da carga. De acordo com a PM, a ocorrência ainda está em andamento no local.

(*Folha Vitória)