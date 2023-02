Caminhão cai de barranco e uma pessoa fica ferida no ES

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o ferido foi encaminhado para um hospital da região

Uma pessoa ficou ferida após um caminhão de verduras despencar de um barranco no final da manhã deste de sábado (18), no bairro Divinópolis, na Serra. As informações são do Folha Vitória.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o ferido foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações do estado de saúde da vítima.

Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção). Mesmo com o acidente não foi necessária a interdição da pista.